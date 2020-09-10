نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتحبوا الملاكمة.. هكذا مازح محمد لطفي جمهوره في المقال التالي
حيث شارك محمد لطفي، جمهوره منذ قليل بصورة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، وظهر بالصورة وهو يمارس الملاكمة.
ومازح جمهوره معلقاً: "مش عارف انزلكم ايه.. بتحبوا الملاكمة".
والجدير ذكره أن محمد لطفي، يواصل تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، والتي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية.
فيلم"العنكبوت"، من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب.
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