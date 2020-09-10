مني نجيب عن حنان مطاوع "كتلة الفن الجميلة"

شاركت الفنانة مني نجيب، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مني نجيب، بالصورة برفقة الفنانة حنان مطاوع، ووجهت لها رسالة خاصة ملئية بالحب قائله: "الفنانة العظيمة كتلة الفن الجميلة أوي حنان مطاوع، أشكرك من كل قلبي وألف مبروك لنجاحك".

يشار أن مني نجيب تعاونت مع الفنانة حنان مطاوع في حكاية أمل ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" ، ويُشارك في بطولة "أمل حياتي" حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، سلوى عثمان، حنان سليمان، نانسي صلاح، ورضوى الشريف، وسمر علام، وآخرين، ومن تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.

مسلسل "الإ أنا"، يتناول المسلسل موضوعات مهمة مثل الصمت الزوجي، طموح وكفاح المرأة، العنف ضد المرأة، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها وتتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة.