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نجمات خطفن الأنظار على الشاطئ.. فيفي عبده الأجرأ وليلى علوي الأجمل

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عدد كبير من نجمات الفن خطفن الأنظار على الشواطئ فى صيف 2020 بإطلالات صيفية أنيقة ومعاصرة، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز هؤلاء الفنانات.

الفنانة ليلى علوي 

شاركت النجمة ليلى علوي، عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، بعدد من الصور أثناء قضاء إجازتها الصيفية، ونالت الصور العديد من التعليقات التي أشادت بجمالها وروحها.

وظهرت ليلى علوى مرتدية كاش مايو أبيض ونظارة شمس وتسريحة الشعر البسيطة.

وعلقت ليلى علوي "والروح إيه يداويها غير شمس وبحر ونسمة هوا".

الفنانة نرمين الفقى 

نشرت الفنانة نرمين الفقي، صورة جديدة على حسابها الشخصي "إنستجرام".

وظهرت نرمين الفقي، في الصورة، وهي ترتدي كاش مايوه كحلي، أمام البحر، وشعرها منسدل على الأكتاف.

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الفنانة نيللى كريم 

نشرت النجمة نيللى كريم صور جديدة لها من إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت نيللى كريم علي شاطئ البحر ترتدي كاش مايوه اسود انيق، نالت إعجاب متابعيها".

الفنانة فيفى عبده 

شاركت فيفي عبده جمهورها ومتابعيها صورة لها من حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى و تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت فيفي عبده بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود جرئ واعتمدت على الشعر المنسدل والمكياج الجذاب 

الفنانة هيدى كرم 

تألقت الفنانة هيدي كرم في أحدث ظهور لها على إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور لها وهى تركب حصان على البحر. 

وقالت هيدي كرم، إنها في فترة من الفترات كان أول ما تستيقظ تمسك الموبايل ولكنها كانت من العادات السيئة التي استغنت عنها، لافتة إلى أن أول يوم تصوير لها بيكون دمه تقيل على قلبها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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