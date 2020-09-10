هذا ما حققته أغنية «أنا شبه نسيتك» لـ إليسا.. فيديو

حققت أغنية "أنا شبه نسيتك" للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين مشاهدة ونصف؛ بعد مرور شهر ونصف على طرحها بقناة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"صاحبة رأي" هي الأغنية الرئيسية لألبوم إليسا، الذي أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن طرحه كاملا يوم 1 أغسطس الجاري بالتزامن مع عيد الأضحى.

ويتضمن الألبوم أغنية "حبة اهتمام"، كلمات أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.