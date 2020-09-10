فيديو محمد عبده وأصالة وراشد الماجد والنجوم يحتفلون بفوز "الهلال" بالدوري السعودي بألبوم خاص

احتفل عدد من نجوم الغناء بفوز نادي الهلال السعودي ببطولة الدوري بإصدار ألبوم غنائي خاص من انتاج شركة "روتانا"، وضم أغاني للمطربين النجوم محمد عبده وأصالة وراشد الماجد ورابح صقر وماجد المهندس وتحت إشراف الملحن سهم.

أصالة تغني لنادي الهلال السعودي

واحتفلت أصالة بأغنيتها الجديدة لنادي الهلال السعودي بمناسبة فوز النادي ببطولة الدوري، ونشرت بوستر الأغنية على حسابها بانستقرام وعلقت:" وأخيراً غنّيت للهلال..وأخيراً تشرّفت بتكريم الفريق الّلي أسعد ملايين أنا منهمّ .. بيستحقّوا اليوم يفرحوا ..ويعرفوا قيمتهم بقلوبنا ..كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، لحن وإشراف سهم".

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ألبوم غنائي للاحتفال بفوز الهلال بالدوري

وكشفت شركة "روتانا" عن الألبوم الخاص لفريق الهلال بمناسبة فوزه بالدوري، واحتفلت مع الجمهور تحت هاشتاق "احتفلوا معنا"، وغردت الشركة قائلة:" احتفلوا معانا اليوم بتتويج الزعيم الهلالي بدوري الأمير محمد بن سلمان، ستة اغاني أنتجناها لعيونكم يا أحلى جمهور إشراف وألحان سهم.. صباحات الهلال".

وشهد الألبوم أغنية للفنان محمد عبده بعنوان "اللهجة الهلالية" من ألحان وإشراف سهم، وكلمات فيصل السديري، وأغنية للفنان رابح صقر بعنوان "مال النجوم" من كلمات فهد المسعد ومن ألحان وإشراف سهم، وأغنية للفنان راشد الماجد بعنوان "ما ضاع جهد" من كلمات كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل وألحان وإشراف سهم، وأغنية للفنان ماجد المهندس بعنوان "بحبك الدور" من كلمات قوس وألحان وإشراف سهم.

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الهلال يفوز بالنسخة 16 من الدوري

وتوج نادي الهلال الليلة بلقب الدوري السعودي لكرة القدم بعد فوزه في مباراة نادي الشباب، واحتفل الفريق بالدرع وسط أجواء احتفالية خاصة على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وتعتبر تلك المرة الـ 16 التي يتوج بها نادي الهلال السعودي بمسابقة الدوري السعودي.

أصالة تغني للهلال لأول مرة

وأعجب الجمهور بغناء أصالة مع نجوم الخليج لفريق الهلال لكونها المرة الأولى التي تغني بها أصالة للنادي، وذلك قبل أيام من استعداد أصالة لطرح ألبومها الخليحي مع شركة "روتانا" بعنوان "لا تستسلم" والذي كشفت تفاصيله وعناوين أغانيه مؤخراً، ومن المتوقع طرحه خلال هذا الشهر.