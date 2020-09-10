صورة سميرة سعيد تشعل السوشيال ميديا بلوك جريء في بوستر أغنيتها الجديدة "قط وفار"

شوقت الفنانة سميرة سعيد الجمهور لأغنيتها الجديدة "قط وفار" بطرح بوستر الأغنية على مواقع التواصل، وهو الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين الجمهور ومنتظري الأغنية الجديدة.

سميرة سعيد تشوق الجمهور ببوستر أغنيتها الجديدة

وفاجأت سميرة سعيد الجمهور اليوم بنشر بوستر أغنيتها الجديدة "قط وفار"، وظهرت في البوستر بإطلالة جديدة وجريئة لاقت تفاعل كبير على مواقع التواصل، وشوقت بها سميرة سعيد الجمهور للأغنية بسبب غرابة اللوك والذي عادت به سميرة إلى فترة السبعينيات وظهرت بشعر كيرلي وبإطلالة شبابية.

سميرة سعيد تعود للسبعينيات في "قط وفار"

ولاقى بوستر أغنية سميرة سعيد "قط وفار" انتشار كبير على مواقع التواصل بسبب إطلالات سميرة المتجددة والجريئة في الأغاني، وكشفت سميرة سعيد عن طرح الأغنية غداً بالتزامن مع حفلها الأول على تطبيق "تيك توك"، وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نابلسي.

النجوم يتفاعلون مع بوستر أغنية سميرة سعيد

وامتد التفاعل مع بوستر أغنية سميرة سعيد الجديدة إلى النجوم والذين أعادوا نشر البوستر وتغزلوا بسميرة سعيد ومنهم الفنانة جنات ولقاء الخميسي وأحمد حاتم وكذلك أصالة والتي علقت لها على انستقرام قائلة:" مافي بعدك حدا بتجدد ويلبقله سمورتي بحبك".

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سميرة سعيد تشعل منافسة موسم الصيف

وأشعلت سميرة سعيد منافسة أغاني الصيف بعد إعلانها التواجد بأغنيتها الصيفية الجديدة "قط وفار"، والتي أعلنت عنها مؤخراً بالتزامن مع إعلانها عن أول حفل غنائي أونلاين لها في مسيرتها، والذي يعتبر الأول أيضاً لتطبيق "تيك توك" في الحفلات، وسيقام مساء غد وستغني به سميرة سعيد أغنيتها الجديدة لأول مرة.

ومن المقرر ان تقدم سميرة سعيد في حفلها المرتقب 10 أغاني منها أغاني ألبومها الأخير مثل "هوا هوا"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، بالإضافة إلى أغنيتها "سوبر مان"، وعدة أغاني قديمة لها مثل "بشتقالك ساعات"، و "هو طيب معاكي"، وغيرها، وكانت آخر أعمال سميرة سعيد في نهاية العام الماضي بأغنية "هوليلة"، وأجلت طرح ألبومها الجديد مجدداً بعد آخر ألبوماتها "عايزة أعيش" منذ 5 سنوات.