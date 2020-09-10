مي كساب تهنئ زوجها أوكا علي كليبه الجديد

حرصت الفنانة مي كساب، علي تهنئة زوجها أوكا علي كليبه الجديد "19991"، والمقرر عرضه الفترة المقبلة. حيث نشرت "مي"، البوستر الدعائي للكليب وعلقت قائله: "أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي علي الشنب ذه، يخلص الكليب وهيتحلق علي طول، مبروك يا حبيبي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك، 1991 قريباً بالأسواق". يذكر أن آخر أعمال مى كساب، أغنية "ماما فين"، مع مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.

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