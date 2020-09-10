حيث نشرت "مي"، البوستر الدعائي للكليب وعلقت قائله: "أغنية الجيل وكل جيل 1991 الجيل اللي اتدلع وربنا يسامح جوزي علي الشنب ذه، يخلص الكليب وهيتحلق علي طول، مبروك يا حبيبي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك، 1991 قريباً بالأسواق".
يذكر أن آخر أعمال مى كساب، أغنية "ماما فين"، مع مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مي كساب تهنئ زوجها أوكا علي كليبه الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.