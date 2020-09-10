شاهد.. أحمد السقا يستعرض مهاراته بركوب الخيل

شارك الفنان أحمد السقا، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السقا، بالصورة وهي يستعرض مهاراته في ركوب الخيل، وعلق علي الصورة قائلاً: "حصاني العزيز".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيه وعلق احد المتابعين وكتب "عاش يا بطل".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد السقا، حاليًا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت"، والفيلم تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن الخطيرة التى يؤديها السقا بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، كما أنه يقع طوال أحداث الفيلم في مطارد من قبل المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، وطوال أحداث الفيلم تكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، ويسعى الجميع للكشف عن هويته الحقيقية، لاسيما أنه طوال أحداث الفيلم يرتدي ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

فيلم"العنكبوت"، من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد نادر جلال، وهو بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافرالعابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبد الوهاب، ريم مصطفى، محمود غريب

