كريم عبد العزيز لـ"دوت الخليج الفني": "كيرة والجن عمل تاريخي وضخم وأحمد عز شخصية جميلة

كشف الفنان كريم عبد العزيز، عن قصة فيلم "كيرة والجن"، الذي سيعرض قريباً في السينما، وعن كواليس العمل مع الفنان أحمد عز.

وقال "عبدالعزيز"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني" كيرة والجن فيلم ضخم وتاريخي وتكاليفه عالية كثيراً، فقصته من سنة ١٩٠٨ حتى ١٩٢٠، فإنتاجه ضخم، فمثلاً الشئ الوحيد اللي كان موجود بعد المتحف المصري الهرم فقط، فكل ما تراه العين مش موجود من المتحف للهرم، فقمنا ببناء مكان جديد للتصوير فيه، وقمنا بتغير الملابس وكل شئ حتى نعاصر الجيل القديم، واللغة أيضاً قمنا بتغيرها للتتلائم مع هذا الزمن" .

وأستكمل كريم حديثه قائلاً: "والفيلم يتحدث عن الثورة والوطنية والإنتماء والولاء، وعن بلدنا سنة ١٩؛ ولكن بشكل غير مباشر بشكل سينمائي بحت جديد".

وفي نهاية حديثه قال: "العمل مع أحمد عز ممتع كثيراً، وسعيد بالعمل معه، وأنا وعز أصحاب من قريب ، وهو نجم جميل ومحترم وبيحب أصحابه وبيحترم العمل" .

ويعد فيلم "كيرة والجن" أول عمل يجمع الثنائي كريم عبد العزيز وأحمد عز فى السينما، ويشارك في الفيلم هند صبري، روبي، أمينة خليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبدالرسول، هدى المفتي، ياسين أمير، إياد نصار، علي قاسم، ومن إخراج مروان حامد.

