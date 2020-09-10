عمر كمال يحيي حفلاً غنائياً بتركيا الفترة المقبلة

وأعلن عمر كمال، عن استعداده لإقامة حفله بتركيا، من خلال خاصية الأستوري بموقع التواصل الإجتماعي "واتساب"، ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل الحفل الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يستعد مطربي المهرجانات عمر كمال، وحمو بيكا، لطرح أحدث أغنياتهما "الدنيا بتجرح وفي قلبي أنا حكاوي"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، ونشر "كمال"، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: "التريند الجاي عمر كمال وحمو بيكا".
وأقام المطرب الشاب عدة حفلات خلال الأيام الماضية بإحدى الفنادق الكبرى بتونس، وذلك بحضور عدد كبير من الجمهور التونسي، كما حضرت الحفلة الإعلامية التونسية عائشة عثمان مقدمة برنامج "عائشة شو" وزوجها المنتج أيمن بوجبل، والفنان التونسي أمين الدزيز، وعدد آخر من نجوم المجتمع التونسي.
والجدير ذكره أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "هنعمل لغبطيطا" والذي يتعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحققا خلالها نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث تخطت عدد مشاهدتها 5 مليون مشاهدة بعد اسبوع من طرحها ، على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.
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