المغني العالمي دريك يحجب التعليقات على صورة نجله

شارك المغني العالمي دريك جمهوره بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنجله الوحيد Adonis.
وعلق دريك على الصورة قائلا :" اول يوم في الدراسة ..العالم لك".
وحصدت الصورة اكثر من 2 مليون علامة اعجاب " لايك" بعد ساعات قليلة من طرحها، بينما قام دريك بحجب التعليقات على الصورة.
يشار الى ان دريك خضع لفحص طبي بعد مخالطته للاعب كرة السلة كيفين ديورنت الذي أعلن إصابته بـ كورونا، وأكد "دريك" أن نتيجة الفحوصات كانت سلبية، وبهذا لم يصاب بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها كانت تجربة غير سارة بالمرة.
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