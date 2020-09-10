فن ومشاهير

المغني العالمي دريك يحجب التعليقات على صورة نجله

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شارك المغني العالمي دريك جمهوره بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة لنجله الوحيد Adonis. 

وعلق دريك على الصورة قائلا :" اول يوم في الدراسة ..العالم لك". 

وحصدت الصورة اكثر من 2 مليون علامة اعجاب " لايك" بعد ساعات قليلة من طرحها، بينما قام دريك بحجب التعليقات على الصورة. 

يشار الى ان دريك خضع لفحص طبي بعد مخالطته للاعب كرة السلة كيفين ديورنت الذي أعلن إصابته بـ ، وأكد "دريك" أن نتيجة الفحوصات كانت سلبية، وبهذا لم يصاب بفيروس كورونا، لافتًا إلى أنها كانت تجربة غير سارة بالمرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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