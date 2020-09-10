بطلة ما وراء الطبيعة تكشف سرا عن العمل

نشرت رزان جمال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة من كواليس مسلسل " ما وراء الطبيعة ".

وعلقت هبة علي الصورة :"‎جرى بث الصُوَر الأولى لمسلسل “ما وراء الطبيعة"، أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، في ٨ أغسطس. احتراما لوطني وخشوعا أمام أرواح الضحايا التي زهقت والبيوت التي دمّرت، امتنعت عن نشر تلك الصوَر. انتابتني، في الواقع، حالة من القهر والحزن والوجوم حالت دون إعادة نشري الرسائل كلها والإجابة عليها، في نواحٍ عدّة، لا أزال أعاني من وطأة تلك الفجيعة".

وأضافت :"‎لكل المعجبين والمعجبات بروايات الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، لكم مني جزيل الشكر من صميم القلب، على هذا الدعم الهائل الذي عبّرتم عنه. فغيابي عن مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبّر البتة عن حقيقة ما أشعر به. وقد قرأتُ كل رسالة، وجميع المقالات التي نشرتموها والملصقات التي رسمتوها. فما أحسّ به يتجاوز الامتنان والفخر لتقمّصي شخصية ماغي، وانا في غاية السعادة بأنكم تتطلّعون بشوق لمشاهدة المسلسل"!. وتابعت :"‏‎أودّ أن أتوجّه بجزيل الشكر لكل شخص في نتفليكس لدعمهم المتواصل وتفهّمهم كوني وضعت العمل جانبًا مؤقتًا كي اساعد وطني و أحبائي. لطالما كان العمل معكم حلمًا راودني، وقد تجاوز هذا العمل، جميع طموحاتي الأكثر جموحًا. ‎أشكركم جزيل الشكر لأنكم جعلتموني أشعر بأني انتمي إلى فريقكم، أتطلّع قُدُمًا وبشغف، لأشارك الناس أجمعين عالم الدكتور رفعت إسماعيل، محبتي كلّها، ‏‎رزان".

"ما وراء الطبيعة" بطولته أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".

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