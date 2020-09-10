بطلة ما وراء الطبيعة تكشف سرا عن العمل

نشرت رزان جمال عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " صورة من كواليس مسلسل " ما وراء الطبيعة ".
وعلقت هبة علي الصورة :"جرى بث الصُوَر الأولى لمسلسل “ما وراء الطبيعة"، أول مسلسل مصري من أعمال نتفليكس الأصلية، في ٨ أغسطس. احتراما لوطني وخشوعا أمام أرواح الضحايا التي زهقت والبيوت التي دمّرت، امتنعت عن نشر تلك الصوَر. انتابتني، في الواقع، حالة من القهر والحزن والوجوم حالت دون إعادة نشري الرسائل كلها والإجابة عليها، في نواحٍ عدّة، لا أزال أعاني من وطأة تلك الفجيعة".
وأضافت :"لكل المعجبين والمعجبات بروايات الأديب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، لكم مني جزيل الشكر من صميم القلب، على هذا الدعم الهائل الذي عبّرتم عنه. فغيابي عن مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبّر البتة عن حقيقة ما أشعر به. وقد قرأتُ كل رسالة، وجميع المقالات التي نشرتموها والملصقات التي رسمتوها. فما أحسّ به يتجاوز الامتنان والفخر لتقمّصي شخصية ماغي، وانا في غاية السعادة بأنكم تتطلّعون بشوق لمشاهدة المسلسل"!.
وتابعت :"أودّ أن أتوجّه بجزيل الشكر لكل شخص في نتفليكس لدعمهم المتواصل وتفهّمهم كوني وضعت العمل جانبًا مؤقتًا كي اساعد وطني و أحبائي. لطالما كان العمل معكم حلمًا راودني، وقد تجاوز هذا العمل، جميع طموحاتي الأكثر جموحًا. أشكركم جزيل الشكر لأنكم جعلتموني أشعر بأني انتمي إلى فريقكم، أتطلّع قُدُمًا وبشغف، لأشارك الناس أجمعين عالم الدكتور رفعت إسماعيل، محبتي كلّها، رزان".
"ما وراء الطبيعة" بطولته أحمد أمين في دور "الدكتور رفعت اسماعيل" ورزان جمّال في دور "ماجي ماكيلوب" وآية سماحة في دور "هويدا" خطيبة "رفعت" السابقة، وسما إبراهيم في دور "رئيفة" شقيقة "رفعت إسماعيل".
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