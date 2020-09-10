دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد رامي رضوان

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وكتبت دنيا سمير غانم، معلقةً على الصورة "حب حياتي". ليرد رامي عليها: "شكرا يا حبيبتي وحياتي كلها". آخر أعمال دنيا سمير غانم، مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي عرض في رمضان 2019، وشارك ‏فيه عدد من الفنانين ‏منهم شيماء سيف، ومحمد سلام، وسمير غانم، وأحمد رزق، وبيومي فؤاد، وهشام ماجد، ‏وهو من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ‏وإخراج خالد الحلفاوي‎.‎

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