كلاكيت ثاني مرة.. ممثل أمريكي يتهم كيفين سيبسي بالتحرش

وقالت الصحيفة البريطانية ان الواقعة تعود الى 1980 حيث كان عمر انتوني راب 14 عاما، مشيرا الى انه حاول التحرش به قوة.
كيفين سبيسى لم يتزوج مطلقًا ولم يدخل فى علاقات نسائية ولم ينجب، مما كان مصدر شائعات عنه طوال الوقت بأنه مثلى الجنس، وكان قد كشف بالفعل فى عام 2017 بأنه مثلى الجنس، وذلك فى أعقاب ادعاء الممثل الشاب أنتوني راب أن تحرش بيه منذ سنوات، واعتذر سبيسى لأنتونى وقال إنه لا يتذكر هذه الواقعة وأعلن وقتها على حسابه على "تويتر" أنه اختار أن يعيش كرجل مثلى الجنس.
في عام 2017 شارك فى فيلم All the Money in the World، والذي كان يؤدي فيه شخصية رجل الأعمال الأمريكي "جيه بول جيتي"، وبعد أن ظهرت ضده اتهامات بالاعتداء الجنسي، قام المخرج "ريدلى سكوت" بفعل شيء لم يحدث من قبل فى صناعة الأفلام وهو أن قام بحذف دور سبيسى من الفيلم بالكامل وإعادة تصوير دوره مرة أخرى مع الممثل كريستوفر بلومر.
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