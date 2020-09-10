بالأبيض الأنيق.. رضوي الشيربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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وظهرت رضوي، بالصورة أنيقة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.
وتباينت التعليقات علي الصورة ومن أبرزها "ربنا يخليكي لينا يا أجمل رضوي".
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت رضوى الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
برنامج "هي وبس"، يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.
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