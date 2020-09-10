نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض الأنيق.. رضوي الشيربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الإعلامية رضوي الشيربيني، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت رضوي، بالصورة أنيقة كعادتها مرتدية شميز باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً علي كتفيها، ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.

وتباينت التعليقات علي الصورة ومن أبرزها "ربنا يخليكي لينا يا أجمل رضوي".

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت رضوى الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.

برنامج "هي وبس"، يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.

