نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال يتحدى المهن الموسيقية بغناء الكوبليه المحذوف من "بنت الجيران" في تونس في المقال التالي
وقام أمير الغناء العربي، هاني شاكر مؤخرًا بالإتصال بنقيب الموسيقيين بتونس، لإلغاء حفل شاكوش وعمر كمال، ومنعهما من الغناء وشطبهما من جدول النقابة، إلا أن الحفل قائم وجارٍ التحضير له.
فضلًا عن تحديه النقابة وقام بغناء النسخة الأصلية من أغنية "بنت الجيران"، والتي تحتوي على الكوبليه المحذوف من الأغنية وهو "أشرب خمور وحشيش"، الذي سبب في خلاف كبير بينه وبين الفنان هاني شاكر، عندما قام بغنائه لأول مرة في حفل ضخم في إستاد القاهرة الدولي.
وظهر عمر، في أكثر من لقاء وقال: "حصل حاجة غريبة إن الفلاشات اتلخبطت وإشتغلت الأغنية اللي بالنسخه القديمة".
وكان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "هنعمل لغبطيطا"، والذي يتعاون خلالها مع حسن شاكوش، وحققا خلالها نجاحًا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث تخطت عدد مشاهدتها 5 مليون مشاهدة، بعد اسبوع من طرحها، على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "هنعمل لغبطيطا" من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.
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