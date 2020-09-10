حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

تألقت نيكول سمعان حبيبة المخرج طارق العريان في أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت السورية المصرية نيكول سمعان بمكياج جريء وصارخ مع الشعر المموج.

كانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عن طارق العريان عبر حسابها على إنستجرام شهر يناير الماضي، قائلةً "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".

وأضافت "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".