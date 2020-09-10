نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية "سيد درويش".. لقاء سويدان توجه رسالة لنورهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة لقاء سويدان، رسالة شكر وحب للفنانة نورهان، بعد حضورها أمس الأربعاء عرض مسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم "سيد درويش".

ونشرت لقاء، مجموعة صور لها برفقة نورهان، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام"، ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت: "نورتي النهاردة حبيبتي الجميلة النجمة نورهان، وابنها معاذ والمخرج المسرحي شادي سرور في مسرحية سيد درويش، بحبكم".

مسرحية "سيد درويش" بطولة محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبدالمجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبدالعزيز، غاده كامل، دعاء الخولي، مجدي عبدالعزيز، إسماعيل شعراوي،إمام محمد، فاروق الجندي، ربيع الشاهد، مازن تركي.