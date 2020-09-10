"هنعمل لغبطيتا" لـ عمر كمال وحسن شاكوش تحقق 16 مليون مشاهدة

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت أغنية "هنعمل لغبطيطا"، لمطربي المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهدتها حاجز الـ 16 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "هنعمل لغبطيطا"، من كلمات إسلام المصري، توزيع إسلام ساسو.