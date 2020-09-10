إيمي سمير غانم تهنئ رامي راضوان بعيد ميلاده

حيث نشرت إيمي، صورة تجمعها بالإعلامي رامي رضوان وشقيقتها دنيا ووجهت له رسالة خاصة وكتيت: "كل سنة وانت طيب يا رامي".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعبها وتباينت التعليقات موجهين له رسائل تهنئة أبرزها "كل عام وانت بخير".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم، مشاركتها في مسلسل "سوبر ميرو" مع الفنان حمدي الميرغني عام 2019.
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