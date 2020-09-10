لهذا السبب.. انتوبي راب يرفع دعوي قضائية ضد كيفين سيبسي

وأقيمت الدعوى في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن، حيث اتهم راب في 2017، سبيسي خلال مقابلة مع موقع "باز فيد"،بسوء السلوك الجنسي في الحادثة نفسها التي وقعت عام 1986، أي قبل 34 عاما، قائلاً إن "سبيسي حاول إغواءه".
وقال سبيسي لأنتوني أنه لا يتذكر الواقعة لكنه أضاف إذا كنت قد تصرفت حينها كما يصف فإنا مدين له بأصدق اعتذار كما يمكن أن يكون نتيجة الإكثار من الشراب.
والجدير ذكره أن آخر أعمال مشاركته في فيلم all the money in the world ، والذي جسد خلاله شخصية رجل أعمال الأمريكي جيه بول ، وبعد أن تداولت الكثير من الأخبار ضده بالتحرش الجنسي قام مخرج الفيلم بخذف دور سبيسي من الفيلم وإعادة تصوير دوره من جديد مع ممثل آخر.
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