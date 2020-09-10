مستحيل أوصف جمالك.. يوسف الشريف يتغزل في زوجته.. شاهد

وعلق يوسف الشريف، على الصورة، "وامّا تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغاليه دي بنت الاصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمه انتي اعلى منهم فوق انتي نجمه واللي يسألني عليكي بقول دي نعمه مستحيل اوصف جمالك مهما اقول".
وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.
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