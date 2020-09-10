مي كساب تروج لـ أغنية زوجها لجيل التسعينيات.. شاهد

نشرت الفنانة مي كساب بوستر أغنية زوجها الجديدة "إتدلع"، 199‪1 والذي ظهر به بلوك جديد

وعلقت مي كساب على البوستر قائلة "أغنيه الجيل وكل جيل #1991 الجيل اللي إتدلع وربنا يسامح جوزي ع الشنب ده يخلص الكليب وهيتحلق علطول مبروك يا حبييي ربنا يديك علي أد تعبك ومجهودك #١٩٩١ قريبا بالأسواق ".

وأعلن المطرب أحمد متولى الشهير بـ"أورتيجا" انفصاله فنيا رسميا عن أوكا بعد تعاونهما منذ أكثر من 10 سنوات سويا وقام بطرح فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وقال في الفيديو: "إن العلاقة الطيبة ما زالت تربطهما ولا خلافات بينهما، وقدم أورتيجا منذ ثلاثة أشهر تقريبا أغنية بمفرده بعنوان"أنا هتجنن"، بعد أن اعتاد الظهور بصحبة صديقه أوكا من خلال عشرات الأغانى التى قدمها خلال مشوارهما على مدار10 سنوات.

يذكر أن آخر أعمالهما فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق