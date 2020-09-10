أحمد الفيشاوي يكشف عن الأكلة المفضلة لوالدته

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره عن طريق نشر صورة لوالدته الفنانة سمية الألفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". وعلق أحمد علي الصورة: "ماما لطيفة جدًا تحب الرقائق المقلية". يذكر أن أحمد الفيشاوي، قدم مؤخرا فيلم "الحارث"، وشاركه البطولة باسم سمرة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، أسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد عبد الخالق، سيناريو وحوار محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد نادر.

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