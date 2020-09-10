نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشعر كيرلي.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة صبا مبارك، صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت صبا، بالصورة بلوك جديد بشعر كيرلي قصير، ومرتدية تيشرت باللون الأبيض، وضاعفت جمالها بوضع ميكب خفيف يميل للألوان الترابية المتناسبة مع ملامج وجهها. ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت التعليقات أبرزها "ملكة جمال العالم بجبك". يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك، مشاركتها في مسلسل "عبور" الأردني الذي شاركت به فى السباق الرمضاني الماضي 2019 بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

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