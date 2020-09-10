بهذه الطريقة.. وفاء صادق تستعيد ذكريات مسلسل "سقوط حر"

أستعادت الفنانة وفاء صادق ذكريات مسلسل "سقوط حر " بطولة النجمة نيللي كريم، حيث شاركت وفاء جمهورها بصورة من المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". وظهرت بالصورة برفقة المخرج شوقي الماجري والفنان محمد فراج، وعلقت قائله: "ذكريات مسلسل سقوط حر ، المخرج العظيم رحمة الله عليه شوقي الماجري وفراج وأحد من أجمد ممثلين جيله". يذكر أن آخر أعمال الفنانة وفاء صادق، مسلسل "فلانتينو" والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا وقت عرضه وهو بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري حمدي الميرغني، طارق الإبياري، رانيا محمود ياسين، ومن إخراج رامي إمام.

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