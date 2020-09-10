أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بأكلة والدته المفضلة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن الأكلة المفضلة لوالدته عن طريق نشر صورة لوالدته الفنانة سمية الألفي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام". وعلق أحمد على الصورة: "ماما لطيفة جدًا تحب الرقائق المقلية". يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم"الحارث" يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، محمود الليثي، رشدي الشامي، نهى عابدين، شريف البرداويلي، عارفة عبد الرسول، والفيلم من إنتاج شركة سكوب للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير.

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