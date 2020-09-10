بـ 2 مليون دولار.. بيونسيه تحتفل بعيد ميلادها في هذا اليخت.. صور

بعيدا عن الأنظار، احتفلت النجمة العالمية بيونسيه بعيد ميلادها الـ 38 برفقة زوجها مغني الراب الأمريكي جاي زي وأبنائها "بلو ايفي"، والتوأم "سير" و"رومي كارتر".

وقضت بيونسيه عيد ميلادها في يخت فاخر استأجرته مقابل 2 مليون دولار أسبوعيا، حيث سافرت إلى أحد الشواطئ في كروتيا، ويضم اليخت 8 غرف نوم إضافةً إلى غرفة رئيسية وحمام سباحة كبير.

وحصلت بيونسيه على جائزة الإنسانية من حفل، تقديرا لإسهاماتها الإنسانية وتبرعاتها والمبادرات الخيرية التي تقوم بها على مدار السنوات الماضية.