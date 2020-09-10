قصة حب كبيرة وملخبطة.. ليلى علوي تسترجع ذكرياتها في فيلم غرام الأفاعي

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة من الصور لها عبر حسابها بإنستجرام من فيلمها القديم "غرام الأفاعي".

وكتبت ليلى علوي على الصور "الحياة بشكل عام ..والحب والعلاقات بشكل خاص، قصة كبيرة وملخبطة ومتشابكة .. مش سهلة ومش بسيطة. "مهجة" من فيلم "غرام الأفاعي" رغم ذكاءها إلا انها عملت أخطاء كتير ونالت نهاية قاسية وقوية ، قولولي مين شاف الفيلم وشايفين مهجة تستحق النهاية اللي وصلتلها ولا لأ !".

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0.

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.