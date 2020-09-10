لقاء سويدان: أتجه إلى الغناء الفترة المقبلة

قالت الفنانة لقاء سويدان، إنها تعود إلي الغناء الفترة المقبلة خاصة أنها خاضت هذه التجربة من قبل.
وصرحت لقاء سويدان، خلال ندوة عقدها موقع "صدي البلد"، أقوم الفترة المقبلة بتحضير مجموعة من الأغاني السينجل.
تابعت "أفضل الأغاني السينجل منذ بدايتي الغنائية خاصة أن الجمهور يفضلها، فمن المقرر أن أقدم ميني ألبوم يحمل جميع الألوان".
يذكر أن مسرحية "سيد درويش" من بطولة، لقاء سويدان، محمد عادل، رشا سامى، شريف عبد الوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودى، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غادة كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى، إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، ومازن تركى.
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