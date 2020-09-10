في عيد ميلاد فريدة سيف النصر تعرف على اسمها الحقيقي

يصادف اليوم الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة فريد سيف النصر، فهي من مواليد 10 سبتمبر 1959 وقد أكملت اليوم عامها الـ62

فريدة سيف النصر اسمها الحقيقي سوسن جلال، واكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى ودعمها الفنان جورج سيدهم.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت في بطولتها الشقة من حق الزوجة وحلاوة الروح وعضة كلب ونصف أرنب والهاربات ورحلة المشاغبين.

وشاركت فريدة سيف النصر في بطولة عدد من المسلسلات منها العطار والسبع بنات ، شيخ العرب همام وابن موت.