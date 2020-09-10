لقاء سويدان: هذه شروط الرجل الذي أرتبط به

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تفكر في الارتباط والزواج مرة أخرى وهذا ما أكدته خلال الندوة التي عقدها موقع "دوت الخليج".

وتابعت: هناك شرط لابد وأن تتوافر في الرجل الذي سوف أرتبط به مثل الصدق والتفاهم ولابد وأن يكون بيننا لغة حوار.

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل " البيت الكبير " وهو من بطولة كل من لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.