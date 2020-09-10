في عيد ميلاد وفاء الكيلاني.. عمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

وتكمل وفاء الكيلاني اليوم عامها الـ 47 فهي من مواليد 10 سبتمبر 1972.
تزوجت وفاء الكيلاني في 25 أغسطس 2008 من «طوني مخايل» العامل في مجال التلفزيون خارج لبنان في إيطاليا وتم الزواج مدنيا في قبرص بداية تلاه زواج في مصر لدى شيخ مسلم بعد اعتناق طوني الإسلام نظرا لمعارضة عائلتها للزواج في البداية بسبب اختلاف الأديان وصرحت حينها بأنها مصرية مسلمة ولم تتزوج مسيحيا.
وفي 9 مايو 2017، أعلنت عن ارتباطها بالممثل السوري تيم حسن وعقد القران في حفلة عائلية صغيرة بمنزل عائلتها في القاهرة، أطلق طليقها رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل تصريحات صادمة حول زواجها من تيم حسن، وذكرت تقارير صحفية أن طليقها صرح لمجلة عربية أن طليقته كانت متزوجة من تيم حسن سرًا لمدة عام قبل إعلان زواجهم.
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