هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدتها نادية زيتون، بنشر صورتين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصورتين "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى أم في الدنيا".
يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
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