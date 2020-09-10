احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدتها نادية زيتون، بنشر صورتين عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصورتين "كل سنة وإنتِ طيبة يا أحلى أم في الدنيا". يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وبسمة ومحمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هنا شيحة تحتفل بعيد ميلاد والدتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.