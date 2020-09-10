نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري ميلادها.. تعرف علي أهم محطات فريدة سيف النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحفتل اليوم النجمة فريدة سيف النصر ، بعيد ميلادها ، فهي موهبة جبارة وغول تمثيل أستطاعت أن تخطف قلوب محبيها منذ الظهور الأول علي الشاشة وتتمتع بتاريخ من الأعمال الفنية الناجحة.

وفي السطور التالية يعرض لكم "الفجر الفني"، أهم المعلومات عن النجمة القديرة والمبدعة فريدة سيف النصر.

* ولدت 10 سبتمبر عام 1959 بحي العجوزة في مدينة القاهرة.

* درست في مدرسة النهضة، وانضمت إلى فرقة التمثيل والموسيقى.

* عشقت الفن عندما كانت تشاهد أشهر النجوم في منزل جارتهم الفنانة آمال سالم والدة الفنانة سوسن بدر، حتى تسللت لديها الرغبة في الالتحاق بهذا العالم، ليكتشفها المخرج حسام الدين مصطفى وهي مازلت تلميذة حيث ظهرت موهبتها الفنية منذ أن كانت طفلة صغيرة.

* لفتت نظر الفنان جورج سيدهم حتى قام بترشيحها في فيلم "الشقة من حق الزوجة" وضمها لثلاثي أضواء المسرح ومن ثم ذاع صيتها في الوسط الفني، وتعددت أعمالها.

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* تركت الفن لفترة في تسعينات القرن العشرين ثم عادت إليه بقوة بمشاركتها في عدد من الأعمال المتوجة بالنجاح.

* قدمت العديد من الأعمال الهامة والمتنوعة حيث شاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها " شيخ العرب همام ، العطار والسبع بنات ، بدون ذكر أسماء ، امرأة من نار، ابن موت ، عفاريت السيالة، الرحايا " وغيرهم من المسلسلات التي حققت خلالهم نجاحاً جماهيرياً.

* كما أن النجمة فريدة سيف النصر لم تتوقف على كونها ممثلة للمسلسلات التلفزيونية فحسب ، ولكنها أيضًا شاركت في الأفلام السينمائية مثل " صراع الأحفاد ، جير الخواطر ، الغيبوبة، حلاوة روح ، المرشد ، قسمة ونصيب ، الغجر ، حلاوة الروح بنات حارتنا ، الهاربات .

* وشاركت أيضاً في الكثير من الأعمال المسرحية أبرزها مسرحية "اتنين في الهوا ، الخوافين ، الغبي والأنا وغيرها من الأعمال الناجحة.

* تألقت فريدة سيف النصر في السباق الرمضاني الماضي بمشاركتها في مسلسل "الفتوة " ، والتي حققت من خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة من النجوم منهم "ياسر جلال ، مي عمر ، غفران محمد ، عصام السقا ، نجلاء بدر ، أحمد صلاح حسني وآخرين.