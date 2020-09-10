في اسبوعين فقط..10 مليون مشاهدة لفيديو كليب "أماكن السهر" لعمرو دياب

ومنذ طرح الأغنية تصدر عمرو دياب، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب حتى الأن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 10 ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك.
ومن ناحية أخرى أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.
يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.
ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.
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