تحل اليوم 10 سبتمبر ذكرى ميلاد وفاة الموسيقار والملحن رياض محمد السنباطي الذي لحن 90 عملا لـ أم كلثوم، تعرف على حياته ومشواره الموسيقي.
وُلد في عام 1906 بمدينة "فارسكور" بدمياط شمال دلتا مصر وكان والده مقرئ يغني في الأفراح والموالد في القري الريفية وبدأ التلحين وهو في التاسعة من عمره ثم بدأ يذهب مع أبيه الموالد والأفراح لنمو مهاراته الموسيقية.
حصد رياض محمد السنباطي الكثير من الجوائز أبرزها , وسام الفنون من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام1964 , جائزة اليونسكو العالمية وكان الوحيد عن العالم العربي ومن بين خمسة علماء موسيقيين من العالم نالوا هذه الجائزة على فترات متفاوتة , عضو في جمعية المؤلفين بفرنسا.
وفي عام 10 سبتمبر عام 1981 فارق الحياة ولكن ترك بصمته في عالم التلحين ومع فريق أم كلثوم وبلغت أعماله 539 عملا.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر في ذكرى ميلاد رياض السنباطي.. تعرف على الجوائز التي حصل عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.