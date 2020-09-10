فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحسمان الجدل حول قصة انفصالهما.. بالفيديو

تصدر الثنائي الكويتي فرح الهادي وعقيل الرئيسي مواقع التواصل في الفترة الأخيرة وذلك بسبب الأزمات التي واجهتها فرح الهادي في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى التكهنات والتساؤلات حول انفصالها عن عقيل الرئيسي.

فرح الهادي توجه رسالة حاسمة بعد تكهنات طلاقها

وبدأت التكهنات في الفترة الأخيرة حول طلاق عقيل الرئيسي وفرح الهادي ووجود خلافات بينهما بسبب عدم ظهورهما معاً مؤخراً، خاصة بعد التحقيق مع فرح الهادي في قضية غسيل الأموال، وكذلك لم تعلق فرح الهادي بعد التحقيق معها على موقف زوجها معها، وقالت إنها شعرت إنها قادرة ان تعيش أي شيء وتتخطاه بقوة روحها، وهو ما فتح باب التساؤلات حول علاقتها بزوجها.

فرح الهادي وعقيل الرئيسي يحسمان الجدل حول طلاقهما

واستمرت التساؤلات من متابعي عقيل الرئيسي وفرح الهادي حول طبيعة علاقتهما، قبل أن يحسم الثنائي الجدل بظهورهما سوياً مؤخراً في فيديو رومانسي بسيارتهما، وظهرا وهما يستمعان إلى إحدى الأغاني الرومانسية ولم يعلقا بشيء، وهو ما فهمه الجمهور تأكيداً منهما على قوة العلاقة بينهما وعدم صحة شائعات انفصالهما أو خلافاتهما.

ووجهت فرح الهادي أيضاً رسالة حاسمة إلى البعض بسبب تزايد الشائعات حولها في الفترة الأخيرة، وقالت في فيديو نشرته على حسابها بسناب شات، إنها لن تسمح لأي شخص ان يتحدث عن علاقتها بزوجها من أجل أن يثير البلبلة حولهما، ووجهت رسالة حادة قائلة:" عيب وشكراً"، ووجهت الشكر إلى عائلة زوجها وشقيقتها لوقوفهم بجوارها في الفترة الأخيرة.

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فرح الهادي تثير الجدل حولها

وطمأنت فرح الهادي الجمهور مؤخراً بعد الأزمات القانونية التي تعرضت لها، وقالت إنها ستكشف جميع التفاصيل في الوقت المناسب وسترد على كل القضايا المثارة حولهما، واحتفل الجمهور معها بنفيها لشائعة انفصالها ولعودة ظهورها الرومانسي مع زوجها عقيل الرئيسي.

ويحظى الثنائي فرح الهادي وعقيل الرئيسي باهتمام كبير من جمهورهما وذلك بسبب رومانسيتهما ومشاركتهما الجمهور لاحتفالاتهما الخاصة بداية من حفل زفافهما الكبير في بداية 2018 والذي أثار ضجة وقتها.