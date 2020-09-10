دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامي رضوان بجلسة تصوير رومانسية

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان بطريقة مميزة ورومانسية ونشرت جلسة تصوير رومانسية معه على انستقرام.

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار برومانسيتها مع زوجها

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم عدة صور لها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان على حسابها بانستقرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعا لها مؤخراً، وهنأت دنيا سمير غانم زوجها بمناسبة عيد ميلاده برسالة رومانسية وجهتها له وقالت:" عيد ميلاد سعيد يا حب حياتي"، ورد عليها رامي رضوان قائلاً:" شكراً يا حبيبتي وحياتي كلها".

دنيا سمير غانم في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها

وخطفت دينا سمير غانم الأنظار على مواقع التواصل بجلسة التصوير الرومانسية التي نشرتها مع زوجها رامي رضوان، وذلك بعد غياب لهما عن جلسات التصوير، بالإضافة إلى الإطلالة التي ظهرت بها دنيا سمير غانم في الصور، وأناقتها التي لاقت اشادة الجمهور وحصلت على نصيب كبير من التعليقات على احتفالها بعيد ميلاد زوجها.

وكشفت دنيا سمير غانم عن مفاجأة في جلسة التصوير الجديدة، والتي صورها زميلها الفنان كريم محمود عبد العزيز، ووجهت إليه الشكر على انستقرام، وشارك عدد من الفنانين في احتفال دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها والذين وجهوا رسائل تهنئة إليه ومنهم هشام ماجد ودرة وروجينا وشيماء سيف التي علقت:"ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب والعمر كله سوا".

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النجوم يهنئون زوج دنيا سمير غانم بعيد ميلاده

وهنأت سوسن بدر رامي رضوان ودنيا سمير غانم قائلة:"ربنا يسعدكم"، وكذلك الفنانة رانيا يوسف التي علقت:"ربنا يحفظكم ويسعدكم"، ونشرت أيضاً إيمي سمير غانم صورة لها مع رامي رضوان وشقيقتها إيمي سمير غانم على حسابها بانستقرام لتهنئته بعيد ميلاده.

وتقضي دنيا سمير غانم أجازتها الصيفية مع زوجها في الساحل الشمالي مع عدد من أصدقائهم الفنانين، ولم تكشف عن خطتها الفنية للفترة المقبلة بعد توقف طويل لها، حيث كان آخر أعمالها في مسلسل "بدل الحدوتة 3" العام الماضي، وغابت عن موسم رمضان الماضي، وتوقف مشروع فيلمها الجديد مع هشام ماجد أيضاً والذي كان من المقرر ان يتم تصويره وعرضه هذا العام ولكن توقف بسبب أزمة فيروس كورونا.