فيديو محامي هيفاء وهبي يكشف سبب تورط مصطفى خاطر في قضيتها ضد محمد وزيري

يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في القضية الجدلية بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق محمد وزيري وذلك بعدما كشف محاميها عن مفاجأة بتورط الفنان مصطفى خاطر في القضية.

هكذا تورط مصطفى خاطر في قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

وقال محامي الفنانة هيفاء وهبي في تصريحات له مع برنامج "اي تي بالعربي"، إن الفنان مصطفى خاطر اشترى وحدة سكنية من محمد وزيري في شهر إبريل الماضي، في وقت أزمة وزيري مع هيفاء وهبي، وأضاف المحامي إن مصطفى خاطر أقدم على خطوة لم يحسبها جيداً لأنه كان يعلم علم اليقين أن هذه الوحدة متنازع عليها قانونياً.

تطورات سريعة في قضية هيفاء وهبي

وقال المحامي في تصريحاته إن مصطفى خاطر يعلم أيضاً بالخلافات بين هيفاء وهبي ومحمد وزيري، ويعرف إنها من ممتلكات هيفاء وهبي، وأشار المحامي في تصريحاته إن هناك مفاجآت قادمة في القضية ستكشف للرأي العام، وأضاف إن التطورات في الفترة الأخيرة أثبتت صحة إدعاءات هيفاء وهبي في القضية وكذب الطرف الآخر بها.

وأضاف إن هناك إجراءات قانونية قادمة ضد التعاقد بين مصطفى خاطر ومحمد وزيري من أجل إثبات بطلان عقود البيع والشراء وإعادة ممتلكات هيفاء وهبي إليها في القريب العاجل. وشارك مصطفى خاطر في بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع هيفاء وهبي، والذي أصبح مصيره غامضاً بعد القضية خاصة إنه كان من انتاج محمد وزيري.

هيفاء وهبي تكشف سرقة مجوهراتها

وكانت هيفاء وهبي قد فجرت مفاجأة في الفترة الأخيرة بتعرض مجوهراتها للسرقة، ونشرت عدة صور على انستقرام وطلبت من الجمهور مساعدتها في العثور على هذه المجوهرات، وطلبت عدم شرائها في حال العثور عليها، وهو ما أثار شكوك الجمهور حول علاقة هذه القصة أيضاً بقضيتها مع محمد وزيري والنزاع بينهما حول عدة ممتلكات وأموال.

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وكانت هيفاء وهبي قد اتهمت مدير أعمالها السابق محمد وزيري بسرقتها والنصب عليها في مبالغ مالية وصلت إلى 63 مليون جنيه بالإضافة إلى وحدات عقارية، واستطاعت تحقيق عدة انتصارات قضائية في القضية بداية من نفي إعداءات وزيري بالزواج منها إلى إصدار 3 قرارت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية وتجديد حبسه مؤخراً ورفض استئنافه بالإفراج المؤقت عنه.

وانتهت هيفاء وهبي مؤخراً من تصوير مسلسلها "اسود فاتح" والذي توقف تصويره لفترة بسبب أزمة كورونا مما تسبب في خروجه من موسم رمضان الماضي، ولم تكشف عن موعد عرضه الجديد، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم وعلى رأسهم صبري فواز ومعتصم النهار وفراس السعيد وروجينا وغيرهم.