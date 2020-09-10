أحمد الفيشاوي يعلق على صور والدته

نشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور لوالدته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت "الألفي" مع أحمد الفيشاوي داخل أحد المطاعم الكبرى وعلق الفيشاوي قائلا "ماما لطيفة جدا تحب رقائق البطاطس المقلية".

ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" مع دينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى، تأليف حميد المدنى.

كما يشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.