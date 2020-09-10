لقاء سويدان: أتمنى أن أقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار العودة عن اعتزال الفن.
وأضافت لقاء سويدان، خلال الندوة التي عقدها موقع "دوت الخليج": "أتمنى أن أقدم عملا قويا يناقش قضية معينة تهم المجتمع، فهذه النوعية من الأعمال يهتم بها الجمهور".
يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل البيت الكبير" وهو من بطولة لوسي، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحي، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي
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