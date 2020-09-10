لقاء سويدان: أتمنى أن أقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة

قالت الفنانة لقاء سويدان إنها تتمنى أن تقدم عملا سينمائيا الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار العودة عن اعتزال الفن.

وأضافت لقاء سويدان، خلال الندوة التي عقدها موقع "دوت الخليج": "أتمنى أن أقدم عملا قويا يناقش قضية معينة تهم المجتمع، فهذه النوعية من الأعمال يهتم بها الجمهور".