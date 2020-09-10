نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل طرحها.. تفاصيل أغنية "يا ضروري" لـ ماجد المدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المطرب السعودي ماجد المدني من تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا ضرورى"، والمُقرر إهدائها لولي العهد محمد بن سلمان.

والأغنية من ألحان ماجد المدني، توزيع أحمد العسال، مكساج وليد أحمد، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو الكليب خلال الأيام المقبلة عبر يوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

وفي سياق آخر، طرح ماجد المدني مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "سيدي خضر"، وهي من كلمات وألحان التراث السعودي القديم، وجاء مطلعها كالآتي:"سيدي حضر سيدي الباشا سيدي حضر سيدي الباشا يا بنت هفي على الباشا هفي بريش النعامة قوم اسقني ياعبيد الله قوم اسقني سقاك الله بعد العشاء ناموا العالم وأنا اتقلب على فراشي حسبى عليك والله يالظالم صدقت فيني حكي الواشـي سيدي حضر سيدي الباشا سيدى حضر سيدي الباشا".