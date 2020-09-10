"اختراع" لـ تامر حسني والعسيلي تكسر حاجز الـ 16 مليون مشاهدة

حقق الفنان تامر حسني والفنان محمود العسيلي نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتهما الجديدة "اختراع"، حيث نجحت الأغنية في كسر حاجز الـ 16 مليون مشاهدة خلال وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية ضمن أغاني ألبوم "خليك فولاذي".
أغنية "اختراع" تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتم تسجيل الغناء باستوديو Th production، ومهندس صوت هيثم راضي، عبدالرحمن شوقي، وميكس وسام عبد المنعم ، وماستر چلال الحمداوي، والفيديو كليب من إخراج تامر حسني.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:" معروف أنا من زمان .. ولا واحدة بتملالي عينيا .. جات هي حصل جنان .. شكلي هيتعلم عليا .. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير .. وأنا إيه فاكر نفسي خبرة! .. وبوقع ناس كتير .. وبعدي من خرم إبرة.. قال إيه جامد خطير .. خدت درس مية مية".
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