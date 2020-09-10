نور بدر يشارك حنان مطاوع في مسلسل "أمر شخصي"

يشارك الفنان نور بدر في بطولة حلقات مسلسل إلا أنا وتحديدًا في حكاية "أمر شخصي"، والذي من المنتظر عرضها قريبًا على فضائية dmc، عقب انتهاء عرض القصة الحالية "أمل حياتي" للفنانة حنان مطاوع.

وانتهى نور من تصوير 8 حلقات من العمل المكون من 10 حلقات، حيث قام بالتصوير من الحلقة الثانية وحتى العاشرة أمام الفنانة نور إيهاب، ويتبقى له يومان تصوير فقط وينتهي تمامًا من تصوير العمل.

حكاية أمر شخصي من بطولة شيري عادل وإخراج محمود كامل وينطلق عرضها يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً على dmc.

في سياق متصل أن مسلسل "إلا أنا" قصة يسرى الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور فى 10 حلقات.