بفنجان قهوة.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

تحرص اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع محبيها، ومشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات مرحبا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نوال الزغبي صورة لها، ظهرت فيها هي ممسكة بفنجان القهوة، و علقت عليها قائلة: "صباح الخير، وقت القهوة ".

يُشار أن آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي الغنائية هو ألبوم "كده باي"، واحتوى الألبوم على عشر أغاني متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم: أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

والجدير بالذكر أن نوال الزغبي قامت مؤخرًا بغناء تتر مسلسل "سلطانة المعز"، وحملت الأغنية عنوان"اتحاربت"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.