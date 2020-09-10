لهذا السبب.. الجمهور يطارد شريف حلمي على "جوجل"

تصدّر الفنان شريف حلمي مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع "جوجل"، وذلك بعد إعلانه عن تعرض نجله لحادث سير على طريق الدائري.

كتب شريف حلمي أمس منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيه:" الحمد لله على كل حال، أطلب من كل الحبايب الدعاء لإبني هشام بالنجاة والسلامة، تعرض لحادث فظيع على الدائري صباح اليوم، وهو الآن في العمليات بالمستشفى".

وأضاف قائلاً: "الحمد لله في السراء والضراء، اللهم إني لا اسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف فيه، مطلوب الدعاء له بالنجاة".

وفي سياق آخر، شارك الفنان شريف حلمي مؤخرًا كضيف شرف في فيلم" البدلة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد جمال العدل، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن بهجت قمر، بطولة تامر حسني، أكرم حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، والفنان الراحل حسن حسني.