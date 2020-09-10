بعد 3 أيام من طرحها .. سينجل لـ شارموفرز تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية "سينجل" لـ شارموفرز، نجاح كبير جدًا، حيث تخطى الفيديو كليب الخاص بالأغنية 2 مليون ونصف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "السلام عليكم..groovy مزيكتنا .. x5 Random كان يوم طبيعي .. ماشي عادي أنا ... جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة .. عدت قدامي وشوفتها.... نفضت لشغلي هاروحلها".