بعد 3 أيام من طرحها .. سينجل لـ شارموفرز تحقق 2 مليون ونصف مشاهدة

حققت أغنية "سينجل" لـ شارموفرز، نجاح كبير جدًا، حيث تخطى الفيديو كليب الخاص بالأغنية 2 مليون ونصف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "السلام عليكم..groovy مزيكتنا .. x5 Random كان يوم طبيعي .. ماشي عادي أنا ... جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة .. عدت قدامي وشوفتها.... نفضت لشغلي هاروحلها".
Random كان يوم طبيعي .. ماشي عادي أنا.. جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة .. عدت قدامي وشوفتها... نفضت لشغلي هاروحلها .. هاروحلها .. 2X يا لا بينا أهو .. Single free to mingle".
break up لسة خارج من .. مش فارقة معايا الشكل ... makeup عاملة شعر ولا lessee وياما عملوه curly ياما عملوه شعر .. ومنهم ضرب لون عشان ألبس بدلة العريس".
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