من الچيم.. ميس حمدان تشارك جمهورها تمرينتها الشاقة

نشرت الفنانة ميس حمدان صورة جديدة وفيديوهات لها عبر خاصية الاستوري على حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ميس حمدان في الصورة من الجيم وهي تقوم بالتمرينات الرياضية وعلقت قائلة "صباح الخير".

وأضافت ميس في الفيديوهات وهي تقوم بالتمارين الرياضية قائلة "انهارده التمرينات صعبة ومتعبه اوي" يذكر أن الفنانة ميس حمدان قررت تأجيل طرح أغنيتها الخليجية الجديدة "صحصح يا غبى" بسبب أحداث لبنان.

والأغنية من كلمات أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، وتوزيع أحمد العسال.

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