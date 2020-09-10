نشرت الفنانة مي الغيطي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" . وظهرت مي الغيطي، في الصور بقبعة مرسومة علي الحائط وأخذت صورا بوضعيات مختلفة حيث ارتدت بلوزة باللون الأخضر مما أبرز جمالها. مي الغيطي ورفعت شعرها الأسود بطريقة جذابه تتناسب مع إطلالتها مما جذب انتباه متابعيها. اقرأ أيضًا: وجاءت التعليقات على الصور كالتالي: Advertisements - مفتقدينك -وحشتينااا اوي - شكلك حلو يذكر أن مي الغيطي شاركت خلال شهر رمضان في مسلسلي "سلطانة المعز" و"سكر زيادة"، إلى جانب مشاركتها في 2020 بفيلم "بنات ثانوي".

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بقبعة مرسومة.. شاهد أحدث ظهور لـ مي الغيطي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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